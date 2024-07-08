В результате украинского обстрела в Белгороде погиб мирный житель, еще двое – ранены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на вторник, 9 июля, сообщил, что во время украинской атаки на центр региона погиб мирный житель и еще двое были ранены.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. К большому горю, от полученных ран скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата… Предварительно, ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно».

«По предварительной информации, в городе Белгороде выбиты окна в трех частных домах и в 12 квартирах 8 многоквартирных домов, осколками посечены 2 автомобиля. Также повреждены 3 хозсубъекта и 2 социальных объекта. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль. Все оперативные службы работают на местах. Информация уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube