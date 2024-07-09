В Туве более 30 школьников из детского лагеря попали в больницу с отравлением

В Туве 31 школьник госпитализирован с признаками острой кишечной инфекции. Ребята отравились в детском лагере. Надзорные органы проводят проверку.
Дети, отдыхавшие в 1-ю летнюю смену, начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского оздоровительного лагеря «Чагытай» в Кызыле, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«К этому моменту в Инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции. По словам министра здравоохранения, один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывают. Еще трем назначено амбулаторное лечение», – рассказал глава региона Владислав Ховалыг.
Специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводят расследование, взяты на анализ пробы пищевых продуктов, а также пробы биологического материала от контактных лиц и персонала лагеря.
Кроме того, Ховалыг поручил министерству образования совместно с минздравом Тувы провести проверку в лагере «Чагытай», а также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.
Кызыл, Зоя Осколкова
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