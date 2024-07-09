Армия России разбила «Искандером» колонну ВСУ в Сумской области

Российские войска ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» поразили колонну военной техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. Уничтожены 20 военных автомобилей и свыше шести десятков боевиков.

«Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по вскрытой разведкой колонне ВСУ в населенном пункте Стецковка Сумской области», – говорится в сообщении.

В результате удара разбиты склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава ВСУ и ликвидированы до 65 боевиков ВСУ.

Военное ведомство опубликовало также кадры уничтожения вражеской колонны, снятые БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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