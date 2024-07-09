Житель Кузбасса с топором бегал за детьми на детской площадке

В Кемеровской области очевидцы сообщили, что мужчина с топором преследовал детей. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел в городе Междуреченск. На детской площадке мужчина с топором в руках бегал за детьми. Информации о пострадавших не поступало.

«По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по статье 213 УК РФ (хулиганство)», – сообщили в региональном управлении ведомства.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube