На Кубани грузовой поезд насмерть сбил 10-летнюю девочку

В Краснодарском крае 10-летняя девочка попала под поезд. Ребенок получил смертельные травмы. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Трагедия произошла накануне вечером у станции Полтавская. Девочка бежала по пешеходному железнодорожному переходу, машинист заметил ее и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.
Краснодар, Зоя Осколкова
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