Над Белгородской областью сбиты два украинских беспилотника

Министерство обороны РФ во вторник, 9 июля, сообщило об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 17.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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