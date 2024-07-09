Украина нанесла удары по пяти населенным пунктам Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 9 июля, сообщил, что украинские военные атаковали дронами-камикадзе пять населенных пунктов региона, нанеся ущерб домовладениям, хозпостройкам и автотранспорту. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ атаковали пять населенных пунктов Шебекинского городского округа. Предварительно, никто не пострадал. В городе Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал рядом с частным домовладением – выбиты окна, посечены фасад и забор. Также на окраине города в результате прилета боеприпаса поврежден забор частного домовладения. В поселке Ленинский дрон атаковал легковой автомобиль, вследствие чего транспортное средство полностью сгорело. Еще два беспилотника нанесли удары по поселку Красное – в двух частных жилых домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Село Маломихайловка также атаковано дроном-камикадзе. На территории частного домовладения выбиты окна в хозпостройке. В селе Муром в результате еще одной атаки дрона произошло возгорание нежилого здания».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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