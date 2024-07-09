Украинские дроны оставили без электричества почти полторы тысячи жителей Запорожской области

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов во вторник, 9 июля, сообщил, что в результате нападения украинских дронов в Запорожской области без электричества осталось1356 абонентов.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «В результате атаки дронов на село Благовещенка в Запорожской области повреждено оборудование электросетей. Целью удара нацистов была районная система подачи электроэнергии. Обесточен один населенный пункт – село Благовещенка. Без электричества осталось 1356 абонентов. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий удара бандеровцев».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube