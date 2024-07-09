Арестован бывший глава района Дагестана, чей сын совершили теракт

Верховный суд Республики Дагестан во вторник, 9 июля, сообщил, что бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован во время совершения им теракта 23 июня, отправлен под стражу Советским районным судом Махачкалы по делу о легализации денежных средств.

В сообщении Дагестанского Верховного суда говорится: «В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Омарова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Рассмотрев материал, суд постановлением от 09.07.2024 избрал Магомеду Омарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года. Постановление может быль обжаловано в установленном законом порядке».

Махачкала, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube