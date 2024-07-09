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Вторник, 9 июля 2024, 23:30 мск

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В результате обстрела Израилем школы в секторе Газа погибло 29 человек

Архив. Фото: агентство «Анадолу»

Медиа-офис правительства сектора Газы во вторник, 9 июля, сообщил, что жертвами израильского обстрела школы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа с находящимися там беженцами, составило 29 человек, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном представительством сектора Газа, говорится: «Жертвами израильской оккупационной армии, устроившей ужасную резню перемещенных лиц в школе в районе Абасан на востоке Хан-Юниса, стали 29 человек, большинство из которых – женщины и дети».

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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