Спецслужбы Украины пытались склонить к теракту офицера на российском авианосце

Украинские спецслужбы пытались совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Для этих целей они хотели подкупить одного из военнослужащих, а затем начали ему угрожать. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудник СБУ написал в мессенджерах россиянину, проходившему военную службу на авианосце. «В ходе телефонных разговоров он с использованием приемов психологического воздействия – от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование вооруженных сил Украины по сфабрикованным основаниям – склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле» – говорится в сообщении.

Офицер обратился в органы безопасности, дальнейшие действия проходили под их полным контролем, в рамках оперативной игры проводились мероприятия по документированию противоправной деятельности и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима.

Военнослужащему украинской спецслужбой были отправлены компоненты для сборки зажигательного устройства. При этом офицеру пообещали вывезти его в Финляндию сразу после совершения теракта и подготовить тайник у границы с документами и деньгами. Связной заявил, что «операция» курируется лично главой главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым*.

Российские спецслужбы подготовили видеозапись с инсценировкой теракта на «Адмирале Кузнецове», ролик записали во время учений по проверке готовности личного состава к действиям по пожарной тревоге. После получения подтверждения украинский куратор отключил средства связи и удалил использовавшиеся в мессенджерах аккаунты.

Уголовное дело возбуждено по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера») УК РФ.

* Физлицо внесено в список террористов и экстремистов

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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