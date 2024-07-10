В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет

В Татарстане упал прогулочный легкомоторный самолет «Cessna-172». По предварительным данным, погибли три человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии.

Авиакатастрофа произошла вблизи населенного пункта Камское Устье. «В результате происшествия воздушное судно получило повреждения, возникло возгорание, сведения о пострадавших уточняются», – сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

На место выехали следователи и криминалисты. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как уточняет телеграм-канал «Shot», в самолете на экскурсии находилась семья из трех человек. В результате аварии погибли пилот, мать и дочь. Отец госпитализирован в тяжелом состоянии.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube