В Сочи произошел сильный пожар в здании Лазаревского районного суда

В Лазаревском районе Сочи произошел сильный пожар в здании районного суда – горела мансарда на площади 690 кв. м. К настоящему времени пожарные ликвидировали открытое горение. Предварительно, никто не пострадал.

По информации краевого управления МЧС России, информация о возгорании в административном здании по улице Победы в поселке Лазаревское поступила в 12:21. Как стало известно, вспыхнула мансарда здания Лазаревского районного суда на площади 600 кв. м.

«Самостоятельно из здания на улицу вышли 40 человек», – сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В борьбе с огнем были задействованы более 60 специалистов и 18 единиц техники. В 13:20 пожар локализовали на площади 690 кв. м. Позже пожарные ликвидировали открытое горение.

Сочи, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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