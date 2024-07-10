В Таиланде россиянину грозит депортация за нелегальный прокат мотоциклов

В Таиланде задержали россиянина, который организовал прокат мотоциклов, не имея разрешения на работу. Об этом сообщает Bangkok Post.

В правоохранительные органы острова Пханган поступила жалоба на гражданина России, который организовал бизнес по прокату транспортных средств. Россиянин рекламировал свои услуги и договаривался об аренде через мессенджеры.

Полицейские провели проверку и выяснили, что у мужчины нет разрешения на трудовую деятельность на территории королевства. Более того, срок визы россиянина истек 175 дней назад.

Нелегала задержали, теперь ему грозит крупный штраф, депортация в Россию и пятилетний запрет на въезд в Таиланд.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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