Над Белгородской областью перехвачен украинский беспилотник

Министерство обороны России в среду, 10 июля, сообщило о перехвате в небе над Белгородской областью украинского беспилотника самолетного типа.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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