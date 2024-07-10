Над Белгородской областью перехвачен украинский беспилотник

Министерство обороны России в среду, 10 июля, сообщило о перехвате в небе над Белгородской областью украинского беспилотника самолетного типа.
В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области.
Москва, Иван Бабурин
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