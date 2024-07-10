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Среда, 10 июля 2024, 22:41 мск

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Над Белгородской областью перехвачен украинский беспилотник

Архив, фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России в среду, 10 июля, сообщило о перехвате в небе над Белгородской областью украинского беспилотника самолетного типа.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Около 20.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Белгородской области.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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