В результате украинского обстрела в Белгородской области ранен мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на четверг, 11 июля, сообщил о ранении мирного жителя в результате повторной атаки со стороны Украины на несколько населенных пунктов региона.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Еще несколько населенных пунктов Белгородской области атакованы ВСУ. Повторному обстрелу ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Ранен мирный житель. Мужчину с проникающим ранением поясничной области, осколочными ранениями головы и руки бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавший доставляется в областную клиническую больницу».

«В Борисовском районе в селе Байцуры дрон-камикадзе сдетонировал во дворе частного домовладения – выбиты окна и поврежден легковой автомобиль. В селе Зозули после атаки еще одного дрона-камикадзе загорелся стоящий на стоянке комбайн. Возгорание оперативно было ликвидировано. Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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