В Марий Эл произошло массовое отравление сотрудников на птицефабрике

На птицефабрике в Марий Эл произошло массовое отравление сотрудников. Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела.

По последним данным, 36 работников одной из крупных птицефабрик госпитализированы в медицинские учреждения. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Предположительно, причиной стала стафилококковая инфекция, передает РЕН ТВ.

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту отравления сотрудников птицефабрики по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – сообщили в надзорном ведомстве.

Йошкар-Ола, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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