На Кубани ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

На агрокомплексе в Краснодарском крае выявили вирус африканской чумы свиней. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Вспышка заболевания произошла в Каневском районе края на предприятии, где содержатся более девяти тысяч свиней. На данный момент известно о гибели семи животных.
Власти ввели режим ЧС в Придорожном сельском поселении и режим повышенной готовности в Каневском районе. Карантинные мероприятия проводятся на территории станицы Придорожная, хуторов Раков и Сопова Балка.
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»