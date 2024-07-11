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Четверг, 11 июля 2024, 10:57 мск

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На Кубани ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

На агрокомплексе в Краснодарском крае выявили вирус африканской чумы свиней. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Вспышка заболевания произошла в Каневском районе края на предприятии, где содержатся более девяти тысяч свиней. На данный момент известно о гибели семи животных.

Власти ввели режим ЧС в Придорожном сельском поселении и режим повышенной готовности в Каневском районе. Карантинные мероприятия проводятся на территории станицы Придорожная, хуторов Раков и Сопова Балка.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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