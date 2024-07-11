В Вологде полиция задержала продавца сим-карт для мошенников

Полицейские задержали регионального торгового представителя сотового оператора, который подозревается в незаконной регистрации сим-карт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина ежемесячно незаконно регистрировал порядка 200 сим-карт, чтобы выполнить план по продажам. Он использовал вымышленные данные россиян и вносил ложные сведения об абонентах в информационно-телекоммуникационные сети сотового оператора.

«Злоумышленник активировал сим-карты, а затем через интернет продавал их третьим лицам. По предварительным подсчетам, доходы от интернет-продаж могли достигать 100 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем эти абонентские номера использовались аферистами для совершения дистанционных мошенничеств», – пояснила Волк.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Вологда, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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