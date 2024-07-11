В Дагестане восемь человек пострадали в аварии с маршруткой

В Дагестане пассажирский микроавтобус попал в аварию. По последним данным, пострадали восемь человек.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, столкновение пассажирской «Газели» и легковушки произошло на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе.

«В результате ДТП жертв нет, восемь человек – пассажиры «Газели» – доставлены в больницу», – уточнили в полиции.

Предположительно, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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