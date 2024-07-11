Ребенок погиб в ДТП с маршруткой в Дагестане

Пятилетний ребенок стал жертвой ДТП с участием пассажирской «Газели» в Дагестане. Малыш получил травмы и был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

Микроавтобус столкнулся с автомобилем «Лада Приора» на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии. Полицейские сообщали о восьми госпитализированных после ДТП. Отмечалось, все они – пассажиры «Газели».

По уточненным данным медиков, после аварии в больницу попали 15 человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Такие данные привели в центральной горбольнице Дербента, передает ТАСС.

Прокуратура республики организовала проверку в связи с ДТП.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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