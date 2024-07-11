В Таиланде россиянин попался на продаже поддельных паспортов

В Таиланде задержали гражданина России, которого подозревают в продаже поддельных паспортов 15 стран. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным тайских правоохранителей, россиянин с сообщниками зарегистрировали компанию для реализации схемы. Поддельные документы они получали из Доминиканской республики.

Реклама нелегальных услуг распространялась в социальных сетях и мессенджерах. Клиентам обещали, что поддельные документы будет невозможно отличить от настоящих.

Преступники принимали оплату криптовалютой. Предварительный размер ущерба, которые нанесли подозреваемые, оценивается в 830 тысяч долларов.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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