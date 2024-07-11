В результате атаки украинских дронов в Белгородской области ранены шесть мирных жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 11 июля, сообщил о ранении шести человек в результате атаки дронов ВСУ на два района региона.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Борисовский район и Грайворонский городской округ атакованы дронами ВСУ. В районе села Березовка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. У одного мужчины минно-взрывная травма и контузия, у второго – закрытая черепно-мозговая травма, контузия, множественные осколочные ранения головы, туловища, лица, а также рук и ног. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу. Также в Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, которые ранее пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на участке автодороги Байцуры – Грузское. Пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми травмами бригадами скорой транспортируются в городскую больницу №2 города Белгорода».

«В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую ЦРБ. В результате атаки еще одного беспилотника начался пожар на территории одного частного домовладения – возгорание в жилом доме оперативно потушили, но надворные постройки и легковой автомобиль полностью сгорели. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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