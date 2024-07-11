Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в четверг, 11 июля, сообщил о продолжающихся артиллеристских ударах ВСУ по водозабору в Энергодаре, чтобы лишить горожан доступа к питьевой воде.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Как и вчера, основная цель удара боевиков ВСУ по Энергодару – это водозабор. Нацисты целенаправленно продолжают пытаться лишить жителей этого города в Запорожской области доступа к питьевой воде. Делают это намеренно – в условиях экстремальной жары. Что это, если не геноцид? Но всевозможные международные «правозащитные» организации об этом не скажут, т.к. работают на хозяев ЗеРейха – западные спецслужбы».

«Ивановка под массированным артобстрелом боевиков ВСУ! По этому селу, расположенному в ближайшем пригороде Энергодара Запорожской области, нацисты нанесли на данный момент не менее 11 артударов», – добавил спустя десять минут Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов РФ.

Следует отметить, что Энергодар – это город, в непосредственной близости с которым находится крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция.

Энергодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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