В результате украинского обстрела Шебекино ранены три мирных жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 11 июля, сообщил, что три мирных жителя Шебекино были ранены в результате украинского удара, а всего за сегодняшний день в городе пострадало уже 12 человек.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщина с поверхностным осколочным ранением головы доставляется бригадой СМП в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Медики Шебекинской ЦРБ оказали им необходимую помощь, лечение будут получать амбулаторно. Кроме того, после дневного обстрела за медицинской помощью самостоятельно обратились еще двое мужчин – по оценке врачей состояние у пострадавших удовлетворительное, отпущены домой на амбулаторное лечение. Таким образом, в результате двух обстрелов города Шебекино различные ранения получили 12 мирных жителей».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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