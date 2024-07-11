Украинский дрон в Шебекино целенаправленно ранил пятерых детей

Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков области вечером в четверг, 11 июля, сообщил, что в результате атаки украинского дрона на игровую площадку в Шебекино было ранено пятеро детей, одному из которых всего восемь лет.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Вооруженные силы Украины нанесли очередной террористический удар. Ранены пятеро детей… В городе Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их сейчас в ДОКБ. В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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