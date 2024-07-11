В Санкт-Петербурге медведь загрыз женщину

ГСУ Следственного комитета Санкт-Петербурга в четверг, 11 июля, сообщило о нападении медведя на женщину, в результате чего петербурженка скончалась, а животное – застрелено.

В Telegram-канале Санкт-петербургского Следкома говорится: «Медведь набросился на женщину, которая содержала двоих медведей на своем участке в поселке Парголово. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции, второй медведь находится в опасности и не представляет опасности для окружающих. Появилась информация, что погибшая женщина являлась профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года. Следственные органы ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводят проверку по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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