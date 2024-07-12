На трассе под Нижним Новгородом столкнулись 11 машин – есть пострадавшие

Массовое ДТП произошло утром в пятницу, 12 июля, на трассе М7 «Волга» в Нижегородской области. В результате столкновения 11 автомобилей пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Трое из пострадавших госпитализированы.

Авария случилась на Московском шоссе возле поселка Строителей в сторону Нижнего Новгорода. Одна полоса дороги перекрыта, организовано реверсивное движение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, водитель фуры не среагировал на остановку стоящих впереди машин и протаранил 10 автомобилей. Одна из машин перевернулась.

Как уточнил областной минздрав, в числе пострадавших в ДТП двое детей. «В больницу скорой медицинской помощи Дзержинска доставлены три человека, из них двое детей. В настоящее время врачи проводят обследования, по предварительной информации, состояние пострадавших – средней степени тяжести», – сказано в сообщении ведомства.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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