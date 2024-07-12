Под Туапсе ищут унесенную в море на сапборде туристку

Трех туристок на сапбордах унесло в море вечером в четверг, 11 июля, в Туапсинском районе Краснодарского края. Двух из них уже нашли, поиски третьей продолжаются. Об этом сообщила администрация Туапсинского района в своем тг-канале.

Инцидент произошло около 20:30 мск в районе пляжа, расположенного в коттеджном поселке Сосновый берег. Одна из девушек смогла вернуться на берег самостоятельно, вторую обнаружили в 400 метрах от берега около 23:00. Туристку из Краснодара доставили на берег, от медпомощи она отказалась. В поисках были задействованы более 40 человек с катерами и гидроциклами.

Третью пропавшую в море туристку из Санкт-Петербурга ищут до сих пор. «Решается вопрос о начале поисковых работ с воздуха», – сообщили в районной администрации.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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