Сотрудник миссии ОБСЕ получил 14 лет «строгача» за шпионаж в ДНР

Верховный суд ДНР вынес приговор ассистенту по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине 56-летнему Вадиму Голду, обвиняемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Подсудимый признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и получил 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Согласно материалам следствия, в 2021 году Голда выполнял разведывательное задание в интересах иностранной разведки. Он собирал данные об объектах промышленности ДНР, по которым впоследствии наносились ракетные удары, причинившие ущерб на общую сумму почти в 100 млн рублей.

В рамках дела суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля, использовавшиеся сотрудниками СММ ОБСЕ на Украине против безопасности России.

Напомним, Голда был задержан сотрудниками органов безопасности ДНР в конце апреля 2022 года. По информации властей республики, ВСУ получили доступ к камерам миссии ОБСЕ и корректировали по ним огонь по территории ДНР, передает ТАСС. Более того, как отмечалось, ОБСЕ передавала информацию о военнослужащих ДНР не только украинской, но и иностранной разведке.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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