В Калмыкии мать задушила младенца из-за громкого плача

В Калмыкии женщина убила своего четырехмесячного сына из-за громкого плача. Она задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, фигуранткой дела является уроженка Ивановской области, прибывшая на временное проживание в поселок Большой Царын Октябрьского района республики. Женщина вместе со своим четырехмесячным сыном находилась дома, когда ребенок заплакал. Разозлившись на плач сына, она задушила его.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Следствие готовит ходатайство об избрании для обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, мать-детоубийца на учете в органах системы профилактики не состояла.

Элиста, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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