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Пятница, 12 июля 2024, 16:12 мск

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Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края погиб в ДТП

В Алтайском крае попал в аварию автомобиль из гаража управделами губернатора. В результате два человека погибли, в том числе заместитель министра промышленности и энергетики региона Владимир Локтюшов.

ДТП произошло на 218-м километре Чуйского тракта. «Тойота Камри», в которой Локтюшов возвращался в Барнаул из служебной командировки, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Ладой Ларгус».

В результате столкновения погибли замминистра и водитель «Лады». Три человека госпитализированы с различными травмами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Предположительно, водитель «Тойоты» не справился с управлением в сложных погодных условиях. В этот момент на трассе шел сильный дождь.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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