В Северной Осетии 18-летний юноша открыл огонь по полицейским

В Северной Осетии 18-летний житель открыл огонь по полицейским и был ранен ответным выстрелом. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Полицейские подъехали к дому подозреваемого в незаконном хранении оружия, чтобы задержать молодого человека для дачи объяснений.

Юноша не стал разговаривать с правоохранителями и произвел в их сторону несколько выстрелов. После нескольких предупреждений стражи порядка применили табельное оружие. Подозреваемый ранен в живот.

В настоящее время пострадавший находится в больнице под присмотром двух сотрудников МВД. На месте перестрелки изъяли оружие – охолощенный пистолет Retay G19C и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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