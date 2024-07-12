На подлете к Бердянску уничтожены украинские дроны-камикадзе

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов в пятницу, 12 июля, сообщил об уничтожении на подлете к Бердянску двух украинских дронов-камикадзе.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «В Бердянске громко! Жители главного морского ворот Запорожской области слышали два взрыва. По предварительным данным, это работа ПВО России по вражеским дронами-камикадзе, запущенным бандеровцами по мировому городу. Слава Богу, всё сбили на подступах к городу. Подробности позже».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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