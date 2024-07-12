Украинские беспилотники атаковали четыре села Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером в пятницу, 12 июля, сообщил, что в результате нападения украинских беспилотников на четыре села были повреждены и разрушены дома и автомобили.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «Четыре населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Шебекинском городском округе в поселке Красное в результате атаки БПЛА разрушены два частных дома. В селе Зиборовка беспилотник атаковал служебный автомобиль сельхозпредприятия – транспортное средство полностью сгорело. В селе Поповка Краснояружского района после атаки беспилотника разрушен нежилой частный дом. В результате атаки второго дрона сильно поврежден еще один нежилой дом. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа дроном-камикадзе поврежден легковой автомобиль».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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