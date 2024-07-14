За прошлые сутки в России на водоемах погибло 36 человек, в том числе трое детей

В России за минувшие сутки на водоемах погибло 36 человек. Об этом в своем тг-канале сообщает пресс-служба МЧС РФ. В списке жертв – 3 ребенка. Всего же за сурки на воде было зафиксировано 45 происшествий.

Так, в Новосибирске на берегу реки Оби в необорудованном для купания месте, под запрещающим знаком начали тонуть двое детей. Очевидцы бросились на помощь, но один из взрослых сам пошел ко дну. Дети спасены. Поиски мужчины продолжаются.

В Тамбовской области на реке Ворона дети отдыхали без присмотра взрослых. 13-летний мальчик утонул.

В Санкт-Петербурге мужчина утонул в местном пруду в парке. Со слов очевидца, он прыгнул в воду и не вынырнул. Водолазы вытащили тело и передали полиции.

В Чувашии на реке Волге утонул подвыпивший мужчина. Предположительно, пловец ушел на дно, находясь за буйками.

В Казани на реке Волге 61-летний мужчина выпал с лодки и утонул. Тело обнаружили на глубине 9 метров.

В Самарской области 36-летний мужчина в алкогольном опьянении искупался в реке Усе. Он утонул недалеко от знака «Купание запрещено». Его тело вытащили спасатели.

В Красноярском крае на реке Амыл утонул 47-летний рыбак.

В красноярском Минусинске в дамбе утонул 37-летний пловец.

В пензенском поселке Михайлово в необорудованном для купания месте найдено тело мужчины. Его вытащили водолазы.

В Бийском районе Алтайского края при купании в необорудованном месте утонула подвыпившая женщина. Тело вытащили спасатели.

В Дагестане в районе населенного пункта Манас 7-летний мальчик купался и стал тонуть. Ребенок скончался в больнице.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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