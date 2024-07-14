Су-34 сбросил на пункт временной дислокации ВСУ авиабомбу ФАБ-3000

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 скинул ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Как сообщает пресс-служба Минобороны России, цель поражена. Доказательства предоставлены средствами объективного контроля.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил России нанес удар по пункту временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск «Север», – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Удар наносился авиационной бомбой ФАБ – 3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Отмечается, что после успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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