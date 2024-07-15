Пожарные привлекли вертолеты к тушению пожара под Новороссийском

Пожарные используют два вертолета и самолет для тушения пожара под Новороссийском в Краснодарском крае. Сгорела часть построек на двух соседних турбазах, жителей Дюрсо подготовили к эвакуации.

Возгорание началось накануне недалеко от туристических баз. Сильный ветер разогнал огонь, и в опасной зоне оказались базы отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель». Оттуда эвакуировали 176 человек, включая 48 детей. Пожарные принимают меры, чтобы огонь не перешел на населенный пункт Дюрсо. На случай неудачи жителей предупредили об эвакуации, для них подготовили ПВР. По данным администрации края, число эвакуированных превысило 500 человек.

«На месте работают самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами. На территории базы отдыха «Романтик» огнем повреждено 30 построек. Общая площадь лесного пожара составляет 62 га», – говорится в сообщении МЧС.

В администрации края сообщили, что вокруг поселения постоянно дежурят силы МЧС, чтобы не допустить продвижение огня. На месте пожара работают более 300 человек, 84 единицы техники. Рядом с поселениями стоят автобусы для экстренной эвакуации на случай осложнения ситуации.

В ПВР в Абрау-Дюрсо разместили 25 человек, остальные отдыхающие уехали домой. Прокуратура взяла на контроль вопросы размещения эвакуированных граждан. Подготовлены дополнительные пункты временного размещения для проживающих в Дюрсо.

Новороссийск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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