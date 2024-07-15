В водохранилище Ростова-на-Дону произошла массовая гибель рыбы

В Северном водохранилище Ростова-на-Дону зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

«В результате проведенного обследования береговой полосы водного объекта (Северного водохранилища) зафиксирован замор мелкой рыбы», – говорится в сообщении.

Специалисты не выявили признаков сброса сточных вод или размещения каких-либо отходов. В то же время на водоеме наблюдается активное цветение, которое вызвано жарой и отсутствием течения. Работники администрации района расчистили берега водохранилища от вымершей рыбы.

По прогнозам синоптиков, экстремально жаркая погода в Ростовской области сохранится до конца недели.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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