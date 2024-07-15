На Алтае маршрутка врезалась в цементовоз: 9 человек пострадали

В Павловском районе Алтайского края при столкновении маршрутки и грузовика пострадали 9 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

ДТП произошло в 14:30 по местному времени на 29 км автодороги А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан».

Водитель автобуса «Форд транзит» маршрут №217 «Елунино – Павловск – Барнаул» не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди цементовоза «Мицубиси Фусо» и врезался в него.

По предварительным данным, в момент аварии в автобусе находились 17 человек, за медицинской помощью в настоящее время обратились 9 человек.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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