ФСБ задержала двух запорожцев за шпионаж в пользу Киева

Два жителя Запорожской области сообщали ВСУ, где находятся российские военные, и за это стали фигурантами уголовного дела. Сотрудники ФСБ задержали обоих, следует из данных управления ведомства по региону.

«Двое жителей региона по заданию представителя ВСУ посредством интернет-мессенджера Telegram передавали сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ в целях последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов», – цитирует сообщение ТАСС.

Против задержанных возбуждено уголовное дело о шпионаже. Следователи ищут вероятных сообщников подозреваемых.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, работавшего на украинские спецслужбы.

Мелитополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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