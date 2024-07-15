В Чечне пять человек погибли взрыве газовых баллонов на стройке

В Чечне прогремел взрыв на стройплощадке. По последним данным, погибли пять человек, еще около 20 пострадали.
Инцидент произошел в селе Башин-Кали Итум-Калинского района республики. По предварительной информации, там взорвались газовые баллоны, передает телеграм-канал «112».
На данный момент известно о пятерых погибших. Пострадавших с легкими травмами отправили в больницу в Шатое. Рабочих с тяжелыми ранениями перевозят в медучреждения в Грозном.
На месте продолжается спасательная операция, идет разбор завалов.
Грозный, Зоя Осколкова
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