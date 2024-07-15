Украина беспилотниками атаковала села Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 15 июля, сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников сел региона ранен мирный житель и повреждена линия электропередачи.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «ВСУ вновь атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью беспилотников. Количество раненых после атаки дрона в поселке Октябрьский Белгородского района увеличилось до 3. Мужчина получил ранение еще утром при первой атаке дрона, но обратился за медицинской помощью только через несколько часов. Пострадавший с баротравмой и минно-взрывной травмой госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести».

«В поселке Октябрьский дроном атакована парковка коммерческого объекта, в результате чего поврежден один автомобиль. Еще один дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом – в трех квартирах повреждено остекление, в одной из квартир пробита стена и посечена внутренняя отделка. В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате атак двух FPV-дронов повреждена линия электропередачи. Жители села остаются временно без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ. В селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом – повреждены кровля, окна и потолочное перекрытие».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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