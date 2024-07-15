В Курской области на заводе возник пожар в результате атаки украинского беспилотник

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ночь на вторник, 16 июля, сообщил о пожаре на заводе низковольтной аппаратуры в поселке городского типа Корнево, возникшем в результате сброса украинским беспилотником взрывного устройства на территорию предприятия.
В своем Telegram-канале Смирнов написал: «Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов».
Курск, Иван Бабурин
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