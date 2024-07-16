На Кубани трое детей пострадали в аварии с автобусом

В Краснодарском крае произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате пострадали один взрослый и трое детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло на автодороге Джубга – Сочи. Легковой автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Туапсе в Шепси.

«Предварительно, в ДТП пострадали четыре человека: водитель и трое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля. Пассажиров автобуса осматривают медики», – сообщили полицейские.

В МВД предположили, что причиной аварии могло стать управление транспортным средством в состоянии утомленности.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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