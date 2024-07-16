В Кузбассе два подростка разгромили кладбище

В Кемеровской области задержали двух подростков, которые повредили десятки надгробий на кладбище. Проводится доследственная проверка.

В полицию обратилась жительница села Березово Новокузнецкого района. Она рассказала, что вечером двое подростков пришли на кладбище и устроили погром, сломали 96 надгробий и восемь крестов.

Прибывшие на место правоохранители установили, что были повреждены места захоронений, в том числе участников специальной военной операции. Организована доследственная проверка по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).

«В ходе проведенных следователями СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу мероприятий в кратчайшие сроки установлена причастность к инциденту двух несовершеннолетних лиц 13 и 15 лет», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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