В Кузбассе два подростка разгромили кладбище

В Кемеровской области задержали двух подростков, которые повредили десятки надгробий на кладбище. Проводится доследственная проверка.
В полицию обратилась жительница села Березово Новокузнецкого района. Она рассказала, что вечером двое подростков пришли на кладбище и устроили погром, сломали 96 надгробий и восемь крестов.
Прибывшие на место правоохранители установили, что были повреждены места захоронений, в том числе участников специальной военной операции. Организована доследственная проверка по ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений).
«В ходе проведенных следователями СК России и сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу мероприятий в кратчайшие сроки установлена причастность к инциденту двух несовершеннолетних лиц 13 и 15 лет», – говорится в сообщении регионального управления СКР.
Кемерово, Зоя Осколкова
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