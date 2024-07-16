Более 115 тысяч человек остались без света в Бурятии

Более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах Бурятии остались без света из-за отключения энергоблока на Гусиноозерской ГРЭС. Под отключение попала и столица края, рассказал глава республики Алексей Цыденов.

Один из трех блоков станции отключился около 17:35 по местному времени. Через пару часов специалистам пришлось ограничить подачу электроэнергии в 41 населенный пункт, а через пару часов – в 75 поселений.

«По состоянию на 18:45 (мест) под отключением частично семь муниципальных округов и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115265 человек. Пиковое потребление ожидается к 21:00. Время восстановления баланса, предварительно, составляет от одного до двух часов. Причина отключения блока устанавливается», – говорится в телеграм-канале Цыденова.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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