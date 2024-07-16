Сбой на Ростовской АЭС: на юге России ограничено электроснабжение

В энергосистеме Юга России введены временные графики ограничения потребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ. В «Росатоме» пояснили, что радиационный фон не превышает норму.

«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», – отмечается в сообщении Минэнерго.

Спустя 35 минут в ведомстве уточнили, что «в результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объём временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт». «Проведение восстановительных работ остаётся на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе «Росатома» сообщили, что энергоблок на Ростовской АЭС отключила автоматика «из-за неполадок в турбогенераторе, причины выясняются, радиационный фон в норме».

Тем временем, о частичных нарушениях энергоснабжения сообщают в соцсетях власти Краснодара, Новороссийска, Геленджика и других населенных пунктов Краснодарского края на фоне сильной жары в 39 градусов, которая, по данным синоптиков, сохранится и вечером.

Ростов-на-Дону, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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