На Ставрополье временно ограничили потребление электроэнергии

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во вторник, 16 июля, сообщил о временном ограничении энергоснабжения на 140 мегаватт в связи со сбоем в работе оборудования на Ростовской АЭС.

В своем Telegram-канале Владимиров написал: «На Ростовской АЭС произошел сбой в работе генерирующего оборудования. Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли в нескольких территориях. Более подробную информацию об отключении и времени устранения неисправности можно узнать через систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб, позвонив на единый номер «112».

«По моему поручению краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго России, коллегами в Ростовской области. О новой информации буду так же держать вас в курсе. По прогнозам специалистов ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии – сегодня с 22:00 до 23:00 часов», – добавил глава региона.

Ставрополь, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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