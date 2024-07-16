В нескольких регионах Юга России ввели временное ограничение потребления электроэнергии

Временное ограничение потребления электроэнергии введено в Пятигорске и четырех расположенных рядом с ним поселках, а также в Северной Осетии и Сочи в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной электростанции, – сообщают СМИ.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале написал: «С 17.09 мск 16.07.2024 для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) введен график временного отключения электроэнергии… В связи с этим частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик».

Министерство ЖКХ Северной Осетии также сообщило, что «в связи с аварийным отключением блока на Ростовской атомной станции и срабатыванием комплекса противоаварийной автоматики действием на отключение нагрузки введены графики для восстановления объема нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике. Восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано ориентировочно после 22.00 мск вторника».

В сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации Сочи, говорится: «В условиях повышенных нагрузок на энергосистему Юга России и с целью сохранения устойчивости снабжения введены временные графики ограничения потребления в энергосистеме. Временные локальные ограничения электроснабжения потребителей введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления, они коснулись в том числе и Сочи».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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